«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 10:06 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في شمال ليبيا، اليوم السبت، بينما تتفاوت درجات الحرارة القصوى المتوقعة في البلاد بين 18 و27 درجة. 

رأس اجدير حتى سرت - هل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قلية السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع تكوُّن ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

الحرارة تتراوح في درجاتها القصوى بين 18 و24 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات- مراده:
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال تكوُّن الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة تتراوح بين 19 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحماده:
السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع تكوُّن الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الحمادة والجفرة.

الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة،

والحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة.

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