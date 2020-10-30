فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تطالب الأطراف الليبية بالالتزام بوقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 06:10 مساء
وليامز تتوسط أعضاء اللجنة العسكرية عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، 23 أكتوبر 2020، (السفارة الفرنسية)

دعت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

ورحبت حكومات الدول الأربع، اليوم، بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد أول اجتماع له عبر الفيديو في 26 أكتوبر.

وقال البيان إن «المجال بات الآن مفتوحا لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، الذي يبدأ في 9 نوفمبر، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار».

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أوضح أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، تشاطر وتؤيد تماما هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي «لحشد الإجماع على إطار حوكمة جديد موحد، وترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية، خلال أقصر إطار زمني ممكن سعيا لاستعادة سيادة ليبيا وشرعية المؤسسات الليبية».

وتابع «سنساند في هذه المرحلة، ما دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لضمان الانتقال المنظم إلى إطار المؤسسات مستقبلا، وأن يعمل الجميع بحس من المسؤولية، سعيا إلى تحقيق مخرجات إيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يظل الخيار الوحيد الممكن لتجاوز الأزمة الليبية».

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