«ريبسول»: إنتاج حقل الشرارة يبلغ حاليا 160 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 11:25 مساء
حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ريبسول» الإسبانية، الخميس، إن الإنتاج من حقل الشرارة، وهو الأكبر في ليبيا، يبلغ حاليًا نحو 160 ألف برميل يوميًّا، متوقعًا أن يرتفع تدريجيًّا إلى 300 ألف برميل يوميًّا وفق ما ذكر لوكالة «رويترز».

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط عمليات الإنتاج في «الشرارة» في مشروع مشترك مع شركات «ريبسول» الإسبانية و«وتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«إكوينور» النرويجية. وفي وقت سابق قال مصدر نفطي ليبي، إن إنتاج ليبيا من الخام وصل إلى 680 ألف برميل يوميًّا، وهو ما يزيد بأكثر من الثلث عن مستواه في وقت سابق هذا الشهر.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفعت حالة «القوة القاهرة» في آخر المنشآت التي كانت مغلقة بسبب حصار فُرض على صادرات الخام واستمر ثمانية أشهر. وتسببت زيادة الإنتاج من ليبيا في الضغط على أسعار الخام في ظل مخاوف متنامية متعلقة بالطلب بسبب قيود بدأت حكومات فرضها لمكافحة موجة ثانية من فيروس «كورونا المستجد».

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس الوسيط، الخميس، بأكثر من 5 %، مواصلة بذلك خسائر بذات النسبة تكبدتها في الجلسة السابقة. ومن المتوقع أن تهيمن التوقعات المتشائمة للطلب وارتفاع الإنتاج الليبي على محادثات في اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك+»، نهاية الشهر المقبل.

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