طرابلس تسجل أكثر من نصف إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

أدوات مستخدمة في سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بها 402 حالة ضمن حصيلة إجمالية بلغت 782 إصابة في عموم ليبيا.



وفي بيانه رقم «234»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أحصى مركز مكافحة الأمراض 94 حالة في مصراتة، و40 في الزاوية المركز، و37 في زوارة، و21 في جنزور، و19 في سواني بن أدام، و16 في النواحي الأربع، و15 في الخمس، و12 في الزاوية الغرب.

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إضافة إلى عشر حالات في العامرية، وتسع في غريان وصرمان، وثماني في المعمورة، وسبع في السبيعة وقصر الأخيار والجميل، وست في زليتن والزاوية الجنوب، وأربع في العجيلات والقرة بوللي والرحيبات، وثلاث في ظاهر الجبل والشاطئ والماية والرياينة، وحالتين في قصر الأخيار ووازن والكفرة وسبها وزلطن، وحالة في الغريفة والبوانيس وتراغن ودرج والحرابة.



وأحصى المركز 588 حالة شفاء من الفيروس توزعت بواقع 461 حالة في طرابلس، و87 حالة في مصراتة، و16 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، و15 حالة في الزاوية المركز، وخمس حالات في صرمان، وأربع حالات في وازن. فيما توزعت حصيلة الوفيات الثماني بواقع حالتين في مصراتة ومثلها في الخمس، وثلاث في الزاوية، وحالة واحدة في الرحيبات.

