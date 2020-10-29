ليبيا تسجل 782 إصابة جديدة بـ«كورونا» و588 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 01:12 مساء
عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 588 حالة شفاء من الفيروس، وثماني وفيات.

وقال المركز في بيانه رقم «234» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 3140 عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 2358 عينة، وإيجابية 782 عينة موزعة بواقع 562 حالة جديدة، 220 مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1410 عينات من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1100 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، 14 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و31 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و34 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها.

إضافة إلى 115 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، وثلاث عينات من مختبر فرع المركز الوطني طبرق، وعينتين من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، و31 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان، و200 عينة من مختبر فرع المركز الوطني للصحة الحيوانية، و200 عينة من مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 59 ألفا و656 حالة بينها، 25 ألفا و275 حالة نشطة، و33 ألفا و550 حالة شفاء، فيما توفي 831 شخصًا متأثرًا بإصابته بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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