الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب واحتمال سقوط أمطار على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 12:00 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل الليبي، على أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة أثناء سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر قليل الاضطراب على طول الساحل فيما يكون خفيف الموج، غدًا، من رأس لانوف إلى بنغازي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة.
- الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية تتحول غدًا الجمعة إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2 متر، ويصل إلى 2.25 صباح اليوم على ساحل شحات.
- البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج غدا من رأس لانوف إلى بنغازي.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسط أثناء سقوط المطر.

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