«الأمن والمفقودون» محور اجتماع حمودة سيالة مع وفد ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 08:42 مساء
جانب من اجتماع حمودة سيالة مع وفد مدينة ترهونة، 28 أكتوبر 2020. (مجلس النواب في طرابلس)

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة، اليوم الأربعاء، وفدًا عن مدينة ترهونة متمثلًا في رئيس مجلس أعيان المدينة الدكتور محمود أبوبكر نعامة، وعدد من أعضاء المجلس.

وتطرق اللقاء إلى الإشكاليات التي تواجهها مدينة ترهونة، وعلى رأسها التحديات الأمنية، والمفقودون، ومساعي الكشف عن مصيرهم ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون، إضافة إلى سبل دعم مدينة ترهونة ومدها بالاحتياجات اللازمة و الضرورية، حسب بيان منشور على صفحة مجلس النواب بموقع «فيسبوك».

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واستقبل الوفد مقرر مجلس النواب والنائب عن مدينة ترهونة حسن الفرجاني سالم، ورئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بالمجلس عبد الوهاب زوليه.

جانب من الحضور.
جانب من الحضور.
جانب من الحضور.
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