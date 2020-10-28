ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وألوان محظورة في هون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 07:32 مساء
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة تفتيشية في محلات هون. 28 أكتوبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

ضبط مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في الجفرة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وألوانًا محظورة ضمن حملة تفتيشية على محلات وأسواق المواد الغذائية بمدينة هون.

وقال المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن مفتشيه في الجفرة ضبطوا خلال حملة تفتيشية على محلات وأسواق المواد الغذائية بمدينة هون، مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، إضافة إلى ألوان محظورة وغير مسموح بها، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

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ويشن المركز حملات تفتيشية دورية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

ونهاية سبتمبر، أنذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مخبزين بالإغلاق يقع مقرهما في نطاق بلدية طرابلس بمنطقة الجبس؛ لعدم تقيدهما بالاشتراطات الصحية، وذلك في إطار جولة لمفتشيه على بعض المخابز بالمنطقة.

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة تفتيشية في محلات هون. 28 أكتوبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة تفتيشية في محلات هون. 28 أكتوبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة تفتيشية في محلات هون. 28 أكتوبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة تفتيشية في محلات هون. 28 أكتوبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
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