شركة الكهرباء: استمرار التجارب التشغيلية لمشروع محطة الخمس الاستعجالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 09:42 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار التجارب التشغيلية لمشروع محطة «الخمس» الاستعجالي بمساعدة خبراء من شركة «GE» الأميركية.

وأشارت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى أن شركة «GE» أجرت خلال الفترة الماضية التجارب التشغيلية المطلوبة، وتبين ضرورة الاستعانة بهؤلاء الخبراء.

وأكد البيان عزم الشركة العامة للكهرباء على إدخال هذه الوحدات إلى الخدمة بشكل يضمن سلامتها والمحافظة عليها من أي ضرر، منوهًا بـ«ما قام به خبراؤنا في الفترة الماضية يعتبر عملًا احترافيًّا، ووفق نصائح وإرشادات المصنع لتشغيل هذه الوحدات بشكل آمن».

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