المشير حفتر يستقبل ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 07:25 مساء
اجتماع المشير حفتر مع ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة. الاثنين 27 أكتوبر 2020. (لقطة مثبتة من فيديو الاجتماع نشرته القيادة العامة)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وفد القيادة العامة من أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المشاركين في اجتماعات اللجنة التي عقدت خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المشير خليفة حفتر مع ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية جاء «للاطلاع على كل ما تم خلال جلسات الحوار» التي عقدت على مدى خمسة أيام.

ومثل القيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة كل من آمر الكلية العسكرية في توكرة اللواء امراجع العمامي، والمدعي العام العسكري، اللواء فرج الصوصاع، ومدير مكتب القائد العام، اللواء خيري التميمي، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي، اللواء الهادي الفلاح، وآمر الحسابات العسكرية، اللواء عطية الشريف.

- نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. إخلاء خطوط التماس وتشكيل قوة عسكرية مشتركة

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، يوم الجمعة، اتفاق طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، 12 بندا، أبرزها اتفاق طرفي اللجنة على إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.

ولقي التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا بينما جاء الترحيب المحلي مشوب بالحذر، في حين شكك الرئاسي التركي، رجب طيب إردوغان بالاتفاق كونه لم يوقع من قبل ممثلين رفيعي المستوى على حد وصفه. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حقائق عن سرطان الثدي الوراثي