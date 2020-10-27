«تعليم الوفاق» تدرس آليات تفعيل أقسام التواصل والإعلام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 08:44 مساء
اجتماع مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مع رؤساء أقسام التواصل والإعلام، 27 أكتوبر 2020. (تعليم الوفاق)

ترأس مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق عبدالعزيز عيسى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء أقسام التواصل والإعلام في 35 مراقبة تعليمية، من جنوب ليبيا ووسطها وغربها.

وتناول الاجتماع، الذي عُـقد بقاعة اجتماعات الوزارة، إلى عديد الملفات والمواضيع، أبرزها خطة التغطية الإعلامية لامتحانات الشهادة الثانوية، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل، إضافة إلى استعراض آليات تفعيل العمل بأقسام التواصل والإعلام، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وحضر جانب من الاجتماع أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبد المنعم أبولائحة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعيد معيوف، ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة المكلف أحمد رحومة.

تكامل الجهود لإنجاح امتحانات الشهادة الثانوية
وطالب مدير مكتب التواصل والإعلام رؤساء أقسام التواصل والإعلام بمراقبات التعليم بضرورة التواصل بشكل يومي، وإبراز جهود الوزارة، وما وفرته من مستلزمات وقائية لمجابهة فيروس «كورونا»؛ حرصًا على سلامة الطلاب، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بما من شأنه إنجاح امتحانات الشهادة الثانوية.

بدوره، شدد الدكتور أبولائحة على أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة، استحقاق وطني ومسؤولية جماعية، مؤكدًا أن المبدأ العام هو ضمان حقوق الطلاب في التعليم والصحة والسلامة.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية المكلف استعداد إدارتهم لتنفيذ دورات تدريبية لأقسام التواصل والإعلام بالمراقبات التعليمية، بالتعاون مع مكتب التواصل والإعلام بالوزارة، وبما يسهم في أداء دورها بالشكل المطلوب.

اجتماع مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مع رؤساء أقسام التواصل والإعلام، 27 أكتوبر 2020. (تعليم الوفاق)
اجتماع مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مع رؤساء أقسام التواصل والإعلام، 27 أكتوبر 2020. (تعليم الوفاق)
اجتماع مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مع رؤساء أقسام التواصل والإعلام، 27 أكتوبر 2020. (تعليم الوفاق)
اجتماع مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مع رؤساء أقسام التواصل والإعلام، 27 أكتوبر 2020. (تعليم الوفاق)
اجتماع مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مع رؤساء أقسام التواصل والإعلام، 27 أكتوبر 2020. (تعليم الوفاق)
اجتماع مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق مع رؤساء أقسام التواصل والإعلام، 27 أكتوبر 2020. (تعليم الوفاق)
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