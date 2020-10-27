وفاة عنصر طبي مساعد جراء «كورونا» في الواحات

مستشفى جالو. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا»، اليوم الثلاثاء، وفاة حالة في مركز العزل متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد».



وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالة تعود لأحد العناصر الطبية المساعدة من الجنسية السودانية، وكان يعمل بقسم الكلى التابع لمستشفى جالو العام.



وأمس الإثنين، قدمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق العزاء في «وفاة وفقد شهيد الواجب الدكتور محمد حقيف، مدير مستشفى القربولي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا» المستجد.

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وشهدت الفترة الأخيرة إصابة عديد العناصر الطبية في ليبيا بفيروس «كورونا»، حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة في سبتمبر الماضي إصابة ستة من المديرين للمرافق الصحية بالفيروس، كما تأكد خلال نفس الفترة إصابة خمسة من العناصر الطبية بمركز العزل الطبي المرج.



وخلال النصف الأول من شهر أغسطس الماضي، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بمرض «كوفيد-19» في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.ِ