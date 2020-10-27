«الأهلية للأسمنت» تعرض مكافأة مالية لاسترجاع معدات فقدتها خلال «حرب العاصمة»

مصنع أسمنت الخمس الأول «المرقب حاليا»، (أرشيفية: الشركة الأهلية للأسمنت)

عرضت إدارة الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة، مكافأة مالية لأي مواطن يساعد في إرجاع أي آلة أو معدة من معدات مجمع سوق الخمس للأسمنت ومواد البناء التي فقدت خلال «حرب طرابلس».

وأوضحت الشركة، أنها ستصرف مكافأة 10% من القيمة السوقية لأي من المفقودات المسترجعة، وستقدمها بتاريخ استلام إدارة المجمع لها، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، اليوم الثلاثاء.

ويقع مقر الشركة في مدينة الخمس، (نحو 120 كلم شرق طرابلس)، وقد أُسست في العام 1961.

بدأت نشاطها بإقامة أول مصنع للأسمنت في ليبيا بمساهمة رجال أعمال ليبيين، وهو مصنع الخمس الأول «المرقب حاليا»، الذي بدأ الإنتاج العام 1968 بطاقة إنتاجية 100 ألف طن أسمنت سنويا، وفي العام 1974 جرى تطويره بإضافة خط جديد بطاقة إنتاجية تصميمية قدرها 330 ألف طن سنويا.

وبعد ذلك توسعت الشركة في أنشطتها بإنشاء ثلاثة مصانع أخرى لإنتاج الأسمنت، وآخر لإنتاج الجير.