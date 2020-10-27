أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة وفرصة لسقوط أمطار رعدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 10:35 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تعرض مناطق الشمال الغربي إلى طقس متقلب، مع تكاثر للسحب، وفرصة سقوط أمطار متفرقة، مصحوبة بخلايا رعدية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن موجة الطقس السيئ ستشمل مناطق الشمال الشرقي هذه الليلة وصباح غد الأربعاء.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، بنسبة جيدة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة الليلة وصباح الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على هون، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية.

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