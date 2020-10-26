طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها بنغازي ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 11:46 صباحا
مركز عزل في مصراتة، 16 أبريل 2020، (لجنة مجابهة كورونا ببلدية مصراتة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، منها 665 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت بنغازي ثانيا بـ 62 حالة، ثم مصراتة بـ 60 حالة، و43 حالة في زوارة، و46 حالة في الزاوية المركز، و41 حالة في الواحات، و40 حالة في جنزور، و27 حالة في الرياينة، و26 حالة في صبراتة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

واكتشفت 25 حالة في النواحي الأربع، و23 حالة في الزاوية الغرب، و21 حالة في غريان، و18 حالة في الزنتان، و13 حالة في كل من الجميل وصرمان والعامرية، و10 حالات في كل من يفرن وقصر الأخيار.

إضافة إلى 9 حالات في القلعة، و8 حالات في كل من القره بوللي والعجيلات، و6 حالات في جادو، و4 حالات في كل من ظاهر الجبل والسبيعة وزليتن، و3 حالات في الكفرة، وحالتين في كل من الزاوية الجنوب وبني وليد، وحالة واحدة في كل من تازربو وزلطن وسواني بن آدم وطبرق.

وتماثل للشفاء 784 مصابا منهم 611 حالة في طرابلس، و5 حالات في صرمان، و16 حالة في السبيعة، و24 حالة في غريان، وحالة في تازربو، و13 حالة في درج، و17 حالة في زليتن، و43 حالة في مصراتة، و12 حالة في الزاوية المركز، و11 حالة في الزنتان، و21 حالة في باطن الجبل، و10 حالات في زوارة، في حين توفى 6 مصابين بواقع حالة في كل من السبيعة والخمس ومصراتة وزوارة، وحالتان في الزاوية المركز.

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