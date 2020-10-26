جمال تتسبب في حوادث «مميتة» بمناطق الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 09:21 صباحا
جمال طليقة تقطع أحد الطرق في منطقة أجدابيا، 25 أكتوبر 2020، (وال بنغازي)

طالب أهالي مناطق الهلال النفطي باتخاذ إجراءات رادعة حيال أصحاب قطعان الجمال الطليقة، لمنع «تكرار حوادث السير المميتة»، التي تتسبب بها القطعان على الطريق الرابط بين أجدابيا والبريقة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي عن أهالي، رصدهم عشرات الإبل التي تشق الطريق بمفردها على الطريق السريع الرابط بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية.

وشهد طريق «أجدابيا - رأس لانوف»، السبت الماضي، وفاة المواطن مرزوق ياسين الفاخري، بعد أن اصطدمت مركبته بجمل طليق دون راعٍ؛ لعدم وجود حواجز تمنع الأبل من عبور الطريق.

ودعا مصدرأمني، في تصريح للوكالة، سائقي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة سياراتهم على الطريق الرابط بين أجدابيا ومناطق الهلال النفطي، بسبب كثرة الإبل الطليقة التي تنتشر بكثرة على هذا الطريق.

يذكر أن الطريق العام بمنطقة الهلال النفطي يسجل حوادث من هذا النوع وبشكل مستمر، دون اتخاذ إجراءات رادعة لأصحاب هذه الإبل، أو وضع آلية لمنع وصولها الى الطريق.

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