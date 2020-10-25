إغلاق منافذ غدامس للحد من انتشار وباء «كورونا»

مدينة غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غدامس، اليوم الأحد، إغلاق مداخل ومنافذ المدينة حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأوضح المجلس أن القرار جاء «نظرا لاتساع دائرة انتشار وباء كورونا داخل حدود المدينة، وحتى تتمكن لجان الرصد من إنهاء عملها على أفضل حال، ومن أجل وضع حد لمساهمة الوافدين إلى المدينة في زيادة حجم الكارثة، خاصة في ظل توافر معلومات بإقامة مهرجان الرالي يوم الإثنين 26 أكتوبر، من دون التنسيق مع السلطات المحلية».



وأكد أن فترة الإغلاق ستكون مفتوحة، حسب تطور الظروف، مطالبا الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ الإغلاق.