أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم المناطق وسقوط أمطار بالشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 01:11 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي، وستكون النسبة جيدة الليلة وغدا، بينما يبقى الطقس معتدلا على باقي مناطق ليبيا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و37 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
فرصة لسقوط أمطار خفيفة من حين لآخر، متوقع أن تكون جيدة الليلة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط على مرتفعات الجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و27 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و31 درجة مئوية.

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