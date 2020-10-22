السفارة الأميركية تدين الاعتقال غير القانوني لمحمد بعيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 11:56 صباحا
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، الصحفي محمد عمر بعيو، (أرشيفية: الإنترنت)

دانت السفارة الأميركية في ليبيا الاعتقال غير القانوني لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق محمد بعيو.

وأكدت دعم الولايات المتحدة سيادة القانون في ليبيا، وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير، حسب تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وشاركت السفارة البيان الخاص ببعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول الواقعة، والتي دعت فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بعيو.

يذكر أن مصادر متطابقة في طرابلس أكدت خطف بعيو، بعد نشره تسجيلًا لمكالمة هاتفية، مع آمر ما يعرف بـ«كتيبة ثوار طرابلس» أيوب أبوراص، قال إنها «رسالة تهديد»، ثم تلاها بتدوينة على حسابه، كتب فيها «المجرمون يهاجمون بيتي الآن في طرابلس»، كما نشرت صفحة «كتيبة ثوار طرابلس»، صورة لبعيو وبدا خلفه شعار الكتيبة، مما يشير إلى أنه في أحد مقراتها.

اقرأ أيضا: المركز الليبي لحرية الصحافة يدين خطف محمد بعيو ويطالب بحوكمة الإعلام

وفي 10 نوفمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قرارًا بتعيين بعيو، رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، وهو القرار الذي أثار جدلًا من قبل بعض الإعلاميين ونشطاء يصفون أنفسهم بـ«ثوار فبراير»، وامتد الجدل إلى داخل «الرئاسي» نفسه، حيث اعتبر عضو المجلس محمد عماري، قرار التعيين «غير شرعي» وطالب بالتراجع عنه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
«مفقود» يبحث عن آلاف الضائعين في الحرب الأهلية اللبنانية (فيديو)
ثقافة وفن
برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم