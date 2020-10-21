بومبيو يتطلع إلى الحوار الليبي المقبل.. ويكرر الدعوة لمغادرة القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 07:50 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: ا ف ب)

جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، دعوة بلاده إلى مغادرة القوات الأجنبية ليبيا، والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم.

وأثنى بومبيو في إحاطته الدورية اليوم على «إعادة تأكيد الليبيين للسيادة وهم يتخذون خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار من خلال المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع»، وعبر عن تطلع واشنطن إلى منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، و«دعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة».

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يذكر أن تونس ستستضيف «اللقاء المباشر الأول» لمنتدى الحوار السياسي الليبي، مطلع شهر نوفمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة. وانطلقت، الإثنين الماضي، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وتستمر حتى السبت المقبل.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من استضافة المغرب جولتين من الحوار السياسي بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وذلك تزامنًا مع إعلان حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش وقف إطلاق النار مطلع أغسطس الماضي.

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