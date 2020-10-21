ديوان المحاسبة يحيل للنائب العام «وقائع فساد» بسفارتي ليبيا في إيطاليا والفاتيكان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 02:21 مساء
رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك. (أرشيفية: الإنترنت)

أحال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، إلى النائب العام «تقارير بوقائع فساد» لمسؤولين في سفارتي ليبيا بإيطاليا والفاتيكان.

واكتشف مكتب المخالفات المالية بالديوان «جرائم اختلاس واستيلاء على الأموال العامة في السفارتين»، حسب ما جاء في مقطع فيديو منشور على صفحة الديوان، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ولفت الديوان إلى «استحواذ مسؤولين بالسفارتين على أموال عامة لصالحهم وللغير، دون سند قانوني، وتحويل أموال ضخمة من مخصصات السفارتين إلى حسابات أشخاص ليست لهم علاقة بأعمال السفارة، وسحب أموال كبيرة من حسابات السفارة نقدًا لصالحهم».

اقرأ أيضًا.. ديوان المحاسبة: أجهزة الدولة تعزف عن إسناد المشروعات لشركات الأشغال العامة وتفضل «الخاصة»

وخاطب ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ليطلب من الحكومة الإيطالية استرجاع هذه الأموال بناء على ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على وضع ترتيبات ثنائية بين الدول لاسترداد الممتلكات المتحصل عليها بجريمة الاختلاس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - جلسات الحوار الشبابية برعاية أممية
فيديو
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يعدلون توقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية المتوقعة هذا الأسبوع