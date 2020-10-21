ديوان المحاسبة يحيل للنائب العام «وقائع فساد» بسفارتي ليبيا في إيطاليا والفاتيكان

رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك. (أرشيفية: الإنترنت)

أحال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، إلى النائب العام «تقارير بوقائع فساد» لمسؤولين في سفارتي ليبيا بإيطاليا والفاتيكان.

واكتشف مكتب المخالفات المالية بالديوان «جرائم اختلاس واستيلاء على الأموال العامة في السفارتين»، حسب ما جاء في مقطع فيديو منشور على صفحة الديوان، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ولفت الديوان إلى «استحواذ مسؤولين بالسفارتين على أموال عامة لصالحهم وللغير، دون سند قانوني، وتحويل أموال ضخمة من مخصصات السفارتين إلى حسابات أشخاص ليست لهم علاقة بأعمال السفارة، وسحب أموال كبيرة من حسابات السفارة نقدًا لصالحهم».

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وخاطب ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ليطلب من الحكومة الإيطالية استرجاع هذه الأموال بناء على ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على وضع ترتيبات ثنائية بين الدول لاسترداد الممتلكات المتحصل عليها بجريمة الاختلاس.