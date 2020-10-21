وحدة التحري بمركز إيواء طريق السكة تضبط «مهرب بشر» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 01:27 مساء
متهم بتهريب البشر ضبط في طرابلس، 21 أكتوبر 2020، (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

ضبطت وحدة التحري والقبض بمركز إيواء طريق السكة «مهرب بشر» في طرابلس.

وتمكنت الوحدة، التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، من ضبط المتهم، 39 عاما، لحظة دخوله إحدى ضواحي العاصمة، حسب بيان فرع الجهاز في طرابلس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشارت البيان إلى نجاح المهمة بعد «عملية معقدة وطويلة من جمع المعلومات والاستدلالات والرصد»، لافتا إلى أن المتهم مطلوب لدى نيابة الهجرة غير الشرعية في مكتب النائب العام.

وفي 14 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ضبط عبدالرحمن ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والوقود.

وسبق أن أمرت النيابة العامة في القرار رقم (458) لسنة 2017 بالقبض على «البيدجا» وآخرين متهمين بارتكاب «وقائع التهريب».

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