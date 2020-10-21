توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وبني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 12:18 مساء
عضوان من فريق الرصد والتقصي في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 337 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ68 حالة، ثم بني وليد بـ49 حالة، و38 حالة في كل من زوارة والزاوية المركز، و32 حالة في الزنتان، و25 حالة في العجيلات، و16 حالة في زليتن، و15 حالة في كل من باطن الجبل وسواني بن آدم، و14 حالة في صرمان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى تسع حالات في جنزور، وثماني حالات في كل من سرت وقصر الأخيار، وست حالات في كل من غدامس ومسلاتة، وخمس حالات في خليج السدرة وأربع حالات في كل من صبراتة وزلطن، وثلاث حالات في كل من يفرن والجميل، وحالة واحدة في كل من سبها والشاطئ وغات والقره بوللي وظاهر الجبل والسبيعة والرياينة والجفارة.

وتماثل للشفاء 608 مصابين، منهم 451 حالة في طرابلس، وثماني حالات في كل من سبها وترهونة، وأربع حالات في خليج السدرة، و12 حالة في كل من الكفرة والزاوية المركز والقلعة، و15 حالة في غدامس، وعشر حالات في كل من الزنتان وبني وليد، و14 حالة في صرمان، و36 حالة في الرجبان، و16 حالة في مصراتة.

في حين توفي 19 مصابا، بينهم حالة واحدة في كل من وازن وغات وسبها ومصراتة والخمس، وحالتان في كل من الزاوية المركز والرجبان وسرت ومسلاتة والزاوية الغرب، وأربع حالات في العجيلات.

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