الثني يطلب من هيئة التعليم التقني إعداد قاعدة بيانات خاصة بالليبيين والأجانب

اطلع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، على سير عمل الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها الدكتور توفيق المنفي.
وأكد الثني خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضرورة إعداد الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالليبيين والأجانب، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
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وشدد رئيس الحكومة الموقتة على أهمية التعليم المهني والتقني وضرورة الاستفادة منه في القطاعات الخدمية كافة.
بدوره، أشار رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني إلى استعداد الهيئة لتنظيم دورات تعليمية وتدريبية لجميع الشباب خصوصا بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة.