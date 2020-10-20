الثني يطلب من هيئة التعليم التقني إعداد قاعدة بيانات خاصة بالليبيين والأجانب

رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني الدكتور توفيق المنفي (يمين) خلال اجتماعه مع الثني، 20 أكتوبر 2020. (الحكومة الموقتة)

اطلع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، على سير عمل الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها الدكتور توفيق المنفي.

وأكد الثني خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضرورة إعداد الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالليبيين والأجانب، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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وشدد رئيس الحكومة الموقتة على أهمية التعليم المهني والتقني وضرورة الاستفادة منه في القطاعات الخدمية كافة.

بدوره، أشار رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني إلى استعداد الهيئة لتنظيم دورات تعليمية وتدريبية لجميع الشباب خصوصا بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة.