الثني يؤكد ضرورة توحيد شركات النقل الجوي

رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، ضرورة توحيد شركات النقل الجوي لرفع المعاناة عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس مصلحة الطيران المدني، لمناقشة أوضاع القطاع وسير عمله تمهيدا لاستئناف حركة الملاحة الجوية، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

وشدد الثني على ضرورة توحيد الجهود ومحاولة إيجاد آلية مشتركة لتوفير الخدمات للمواطنين ورفع المعاناه عنهم، مشيدًا بدور الهيئة والجهود التي تبذلها من أجل توحيد شركات النقل الجوي.

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آلية لتوحيد شركات الطيران المدني

بدوره، قال رئيس مصلحة الطيران المدني إنه بصدد وضع آلية مشتركة الهدف منها توحيد شركات الطيران المدني، لاستمرار الرحلات بالشكل المطلوب. وأعلن اعتماد جدول شركات النقل الموحد من قبل الطيران المدني وتوحيد شركة الخطوط الأفريقية.

وأبدى رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل استعداد الهيئة لاستقبال الرحلات من داخل وخارج ليبيا، لافتًا إلى وجود تنسيق تام مع اللجان الصحية المختصة بمواجهة وباء «كورونا المستجد».

وفي 6 أكتوبر أخطرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة مصلحة الطيران المدني بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية المغادرة والقاصدة ليبيا عبر المطارات الليبية. وخولت الهيئة مصلحة الطيران المدني باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لإتمام الإجراءات المتعلقة بفتح الأجواء.