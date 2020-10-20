الثني يؤكد ضرورة توحيد شركات النقل الجوي

أكد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، ضرورة توحيد شركات النقل الجوي لرفع المعاناة عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس مصلحة الطيران المدني، لمناقشة أوضاع القطاع وسير عمله تمهيدا لاستئناف حركة الملاحة الجوية، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
وشدد الثني على ضرورة توحيد الجهود ومحاولة إيجاد آلية مشتركة لتوفير الخدمات للمواطنين ورفع المعاناه عنهم، مشيدًا بدور الهيئة والجهود التي تبذلها من أجل توحيد شركات النقل الجوي.
-«مواصلات الموقتة» تخطر مصلحة الطيران المدني بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية
آلية لتوحيد شركات الطيران المدني
بدوره، قال رئيس مصلحة الطيران المدني إنه بصدد وضع آلية مشتركة الهدف منها توحيد شركات الطيران المدني، لاستمرار الرحلات بالشكل المطلوب. وأعلن اعتماد جدول شركات النقل الموحد من قبل الطيران المدني وتوحيد شركة الخطوط الأفريقية.
وأبدى رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل استعداد الهيئة لاستقبال الرحلات من داخل وخارج ليبيا، لافتًا إلى وجود تنسيق تام مع اللجان الصحية المختصة بمواجهة وباء «كورونا المستجد».
وفي 6 أكتوبر أخطرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة مصلحة الطيران المدني بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية المغادرة والقاصدة ليبيا عبر المطارات الليبية. وخولت الهيئة مصلحة الطيران المدني باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لإتمام الإجراءات المتعلقة بفتح الأجواء.