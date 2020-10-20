السفارة الأميركية تعلق على الانتخابات البلدية في كاباو والزاوية الجنوب والحرابة وجادو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 06:57 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

علقت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخابات المجالس البلدية التي أجريت في كل من الزاوية الجنوب والحرابة وكاباو وجادو، التي جرت في 15 أكتوبر الجاري.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «من المشجع رؤية أمثلة ناجحة لليبيين مشاركين في العملية الديمقراطية»، وذلك مع إعادتها التغريد ببيان البعثة الأممية بالخصوص.

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في 4 بلديات
- البعثة الأممية تهنئ مواطني 4 مناطق على انتخاب مجالسهم البلدية

وهنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الإثنين، مواطني الزاوية الجنوبية والحرابة وجادو وكاباو على انتخابهم مجالسهم البلدية، وحيت «عزم مواطني البلديات الأربع على ممارسة حقوقهم الديمقراطية».

وأثنت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» على عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية «في تنظيم انتخابات بلدية شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا مع ضمان المتطلبات الصحية اللازمة».

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس الإثنين، النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في كل من الزاوية الجنوب، وكاباو، والحرابة، وجادو.

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