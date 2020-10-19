البعثة الأممية تهنئ مواطني 4 مناطق على انتخاب مجالسهم البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 08:14 مساء
مواطن يدلي بصوته في انتخابات المجالس البلدية يوم 15 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الاثنين، مواطني الزاوية الجنوبية والحرابة وجادو وكاباو على انتخابهم مجالسهم البلدية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تحيي عزم مواطني البلديات الأربع «على ممارسة حقوقهم الديمقراطية».

وأثنت البعثة على عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية «في تنظيم انتخابات بلدية شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا مع ضمان المتطلبات الصحية اللازمة».

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في 4 بلديات

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في وقت سابق اليوم، النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في كل من الزاوية الجنوب، كاباو، الحرابة وجادو، والتي جرت في 15 أكتوبر الجاري.    

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