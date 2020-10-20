«آكي»: زيارة مرتقبة للسراج وباشاغا وسيالة إلى روما

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إنها علمت، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والمفوض بوزارة الخارجية، محمد طاهر سيالة، والمفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، سيزورون العاصمة الإيطالية روما خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وأضافت «آكي» أنه من المتوقع أن يصل باشاغا غدا إلى روما، بينما يزورها بعد غد الخميس السراج وسيالة.

وأوضحت أنه من المزمع أن يعقد قادة حكومة الوفاق الوطني اجتماعات مع نظرائهم الإيطاليين تركز على قضايا من بينها موضوع إدارة تدفقات الهجرة والتعاون الثنائي الاقتصادي وتطورات الأزمة الليبية.