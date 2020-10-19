روسيا: نثير مع تركيا مسألة مشاركة مرتزقة من ليبيا وسورية في معارك «قره باغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 11:48 صباحا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تثير باستمرار خلال اتصالاتها مع أنقرة «مسألة مشاركة مرتزقة من ليبيا وسورية في المعارك التي تدور في منطقة قره باغ».

جاء ذلك في بيان مقتضب اليوم الإثنين، نشره الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».

وفي مطلع أكتوبرالجاري، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلقه «لمشاركة مقاتلين سوريين وليبيين في صراع ناغورنو قره باغ».

وقالت «رويترز» إن مصدرين من المعارضة السورية أفادا بأن تركيا ترسل مقاتلين من المعارضة السورية لدعم أذربيجان، وهو ما نفته أنقرة وباكو، كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بإرسال سوريين إلى المنطقة.

يذكر أن الإقليم يشهد مواجهات بين الجيش الأذري والانفصاليين الأرمن، الذين سيطروا عليه بمعاونة أرمينيا في العام 1994.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
10 صيادين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية محتجزون مع إيطاليين في بنغازي
ليبيا
أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
تلاميذ ليبيا غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى «الإغلاق» في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم