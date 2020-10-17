انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل بعد سرقة أسلاك الضغط العالي على خط الفاندي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن عدد من المنازل بعد سرقة أسلاك ضغط عالٍ على خط الفاندي، فرعية الأسلاك دائرة توزيع الكريمية.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن كمية الأسلاك المسروقة وصلت إلى مسافة ١١٠٠ متر.
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