خروج محطة تحلية مياه البحر بطبرق عن العمل بسبب عطل فني

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 08:23 مساء
محطة تحلية مياه البحر بطبرق. (الإنترنت)

خرجت محطة تحلية مياه البحر بطبرق عن العمل اليوم الجمعة، بسبب عطل في إحدى غلاياتها حسب ما صرح به المهندس محمد رزق مدير المحطة.

وقال رزق، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن محطة تحلية مياه البحر بطبرق تعمل بغلايتين وثلاث مبخرات: «تفاجأنا صباح اليوم الجمعة بحدوث تسريب نار في الغلاية الأولى ما اضطرنا لإيقاف المحطة كليا حتى لا تحدث أضرار أخرى».

وأضاف رزق أنه بهذا العطل توقفت المحطة عن ضخ مياه الشرب لشبكة المدينة لحين إصلاح العطل، موضحا أن فنيي الشركة بدؤوا في صيانة الغلاية، ومن المتوقع تشغيل المحطة جزئيا غدا السبت، وهذا الأمر يتوقف على سرعة عمل الفنيين.

وذكر رزق أن المحطة وصل عمرها لعشرين سنة دون إجراء عمرة كاملة، فمن الطبيعي أن تحدث أعطال مستمرة وبشكل يومي لقدم المحطة وتهالكها.

تجدر الإشارة إلى أن محطة تحلية مياه البحر بطبرق تم إنشاؤها العام 2000 من قبل شركة سيدم الفرنسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 36 ألف متر مكعب.

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