وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 11:38 صباحا
الطائرة القادمة من مطار معيتيقة إلى مطار بنينا وأمامها وفد «مطارات الوفاق» والخطوط الأفريقية، 16 أكتوبر 2020، (مطارات الوفاق)

وصلت طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار بنينا الدولي، قادمة من مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم الجمعة.

وتحمل الرحلة على متنها وفد من الخطوط الأفريقية ومصلحتي المطارات والطيران المدني التابعتين لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، حسب بيان مصلحة المطارات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وتعد هذه الرحلة الأولى من طرابلس إلى بنغازي منذ عامين، إيذانا باستئناف الرحلات الجوية بينهما.

وسيقف الوفد على تجهيزات المطار، للمساهمة في توفير ما يحتاجه من أجل إعادة تشغيله، ويضم رئيس مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة ميلاد الهجرسي، ومدير الإدارة المالية بمصلحة المطارات محمد الأطرش ومرافقيه، ونائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية مفتاح الرقيبي، ومدير عام الشركة خالد سويسي.

الوفد في مطار بنينا
الوفد أمام إحدى بوابات المطار
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