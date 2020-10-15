«العليا لمكافحة كورونا» بالحكومة الموقتة تقرر استمرار إغلاق المطارات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 09:40 مساء
اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة, (الإنترنت)

أصدر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة الفريق عبدالرازق الناظوري، تعليمات لرئيس مصلحة الطيران المدني ومدير عام مطار بنينا الدولي، باستمرار إغلاق المطارات وعدم فتحها قبل التنسيق مع اللجنة الاستشارية الطبية.

ويتزامن ذلك مع إعلان فتح مطار بنينا الدولي أمام حركة الطيران، لتأتي تعليمات رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا باستمرار إقفال المطارات، وبضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة الاستشارية الطبية باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ليتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية، التي تضمن سلامة المواطنين.

«مواصلات الموقتة» تخطر مصلحة الطيران المدني بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية

وفي 6 أكتوبر الجاري، أخطرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة مصلحة الطيران المدني بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية المغادرة والقاصدة ليبيا عبر المطارات الليبية.

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