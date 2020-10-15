توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 03:01 مساء
عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 486 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ43 حالة، ثم بنغازي بـ36حالة، و28 حالة في النواحي الأربع، و25 حالة في جنزور، و24 حالة في غريان، و23 حالة في كل من صبراتة والزنتان، و19 حالة في بني وليد، و15 حالة في زليتن، و12 حالة في الجميل، و11 حالة في كل من زلطن والجفارة ويفرن، و10 حالات في المنشية الجميل، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الخميس.

إضافة إلى تسع حالات في العجيلات، وثماني حالات في كل من ظاهر الجبل وقصر الأخيار، وسبع حالات في كل من الجفرة وصرمان، وست حالات في زوارة، وأربع حالات في كل من رقدالين وغدامس، وثلاث حالات في الرجبان، وحالتين في الكفرة، وحالة واحدة في كل من المرج والعواتة ودرنة والشاطئ وتمسة وجادو وسواني بني آدم والمعمورة ووازن والخمس.

وتماثل للشفاء 384 مصابا منهم 336 حالة في طرابلس، وخمس حالات في كل من سبها وغريان، وأربع حالات في صرمان، وتسع حالات في زليتن، و17 حالة في زوارة، وثماني حالات في الزنتان.

في حين توفي 12 مصابا، بينهم ثلاث حالات في ترهونة وحالتان في كل من بنغازي ومصراتة وصرمان، وحالة في كل من زوارة والزنتان والقره بوللي.

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