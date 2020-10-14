مالطا تعلن مصادرة 23 زورقا سريعا قبل وصولها إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 04:53 مساء
زورق سريع داخل حاوية. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة المالطية اعتراض ومصادرة 23 من الزوارق السريعة وهي في طريقها إلى ليبيا، للاشتباه في استخدامها لتهريب المهاجرين بشكل غير قانوني إلى أوروبا.

وعلق رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في تغريدة على «تويتر» أمس الثلاثاء، عن عملية المصادرة بما وصفه «بصمت ولكن بجد، وفي بعض الأحيان وحدنا، نكافح الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية».

وذكرت وسائل إعلام مالطية أن القوارب كانت محملة داخل 23 حاوية مختلفة ووصلت إلى ميناء مالطا فريبورت على متن سفينة حاويات.

وقررت إدارة الجمارك مصادرة الزوارق لأن ممارسي الاتجار بالبشر سيستخدمونها لتهريب أشخاص إلى أوروبا.

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