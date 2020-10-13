عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يفتتحان فرع إدارة القضايا في ترهونة

المستشار محمد عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يفتتحان فرع إدارة القضايا في ترهونة. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (وزارة العدل)

افتتح المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام، صباح اليوم الثلاثاء، مقر فرع إدارة القضايا في مدينة ترهونة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ووصل عبدالواحد ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ونائب رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة إلى مدينة ترهونة صباح اليوم حيث كان في استقبالهم المحامي العام بمحكمة استئناف الخمس، ورئيس محكمة ترهونة ورئيس النيابة وعدد من أعضاء الهيئات القضائية، ورئيس المجلس التسييري للبلدية وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة بالمدينة.

وقالت وزارة العدل إن زيارة الوفد العدلي والقضائي إلى مدينة ترهونة تأتي لمتابعة سير العمل بالهيئات القضائية والعدلية بمدينة ترهونة، حيث شملت الزيارة تفقد سير العمل بمحكمة ترهونة الابتدائية والهيئات القضائية والعدلية في نطاقها. كما تفقد المستشار، المستشار محمد عبدالواحد، سجن ترهونة للاطلاع على سير أعمال الصيانة الجارية به.

وألقى المفوض بوزارة العدل، المستشار عبدالواحد كلمة خلال افتتاح مقر فرع إدارة القضايا أكد فيها التزام الوزارة بتوفير احتياجات الهيئات القضائية والعدلية في مختلف ربوع الوطن واستعدادها لتذليل الصعوبات التي تواجه مرفق العدالة، ضمانا لحق الجميع في الوصول للعدالة والإنصاف.

كما أكد عبدالواحد عزم الوزارة على «بذل كل الجهود لأجل إظهار حقيقة الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي وقعت في مدينة ترهونة ومحيطها وصولا إلى إقامة العدالة وملاحقة الجناة»، مشددا في الوقت نفسه على أنه «لا تساهل مع من يحاولون استيفاء حقوقهم بالذات ودون اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة».

واختتم المفوض بوزارة العدل جولته في مدينة ترهونة بزيارة لكلية القانون جامعة الزيتونة حيث كان في استقباله عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بها.

المستشار محمد عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يفتتحان فرع إدارة القضايا في ترهونة. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (وزارة العدل)

المستشار محمد عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يفتتحان فرع إدارة القضايا في ترهونة. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (وزارة العدل)

المستشار محمد عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى خلال لقائهما مع مسؤولي الهيئات القضائية في ترهونة. (وزارة العدل)

المستشار محمد عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى خلال لقائهما مع مسؤولي الهيئات القضائية في ترهونة. (وزارة العدل)

المستشار محمد عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى خلال لقائهما مع مسؤولي الهيئات القضائية في ترهونة. (وزارة العدل)

المستشار محمد عبدالواحد متحدثا في اجتماعه ورئيس المجلس الأعلى خلال لقائهما مع مسؤولي الهيئات القضائية في ترهونة. (وزارة العدل)

جولة المستشار محمد عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء التفقدية بالهيئات القضائية في ترهونة. (وزارة العدل)

جولة المستشار محمد عبدالواحد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء التفقدية بالهيئات القضائية في ترهونة. (وزارة العدل)