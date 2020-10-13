«التضامن الاجتماعي» تطلق حملة توصيل الخدمات لذوي الإعاقة ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 07:01 مساء
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)

أطلقت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين بمدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، حملة مخصصة لتقديم وتوصيل الخدمات لذوي الإعاقة تحت شعار «في البيت خليك، ونحنا انجيك».

وأوضح مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين، عبدالحميد المنير، لـ«بوابة الوسط» أن الحملة بدأت توزيع المواد والمستلزمات لذوي الإعاقة والخاصة بالوقاية من جائحة كورونا، وكذلك توفير الحفاضات والكراسي المتحركة ومواد كهربائية مثل الغسالات والدفايات وغاز الطهي ومواد تموينية غذائية.

وذكر المنير أن الحملة تأتي ضمن أنشطة وبرامج صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة بني وليد من أجل تخفيف المعاناة على الأسر ذوي الإعاقة في ظل الظروف الراهنة.

السيارة التي تحمل المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
المواد والمستلزمات المقدمة من صندوق التصامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ببني وليد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي
عربى
البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا