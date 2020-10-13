توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها صبراتة ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 01:06 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1164 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 647 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت صبراتة ثانية بـ59 حالة، ثم مصراتة بـ48 حالة، و44 حالة في غريان، و35 حالة في كل من النواحي الأربع وزليتن، و34 حالة في بني وليد، و31 حالة في العجيلات، و26 حالة في سبها، و20 حالة في كل من زوارة وجنزور، و19 حالة في بنغازي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء.

واكتشفت 15 حالة في الزنتان، و14 حالة في الشاطئ، و11 حالة في كل من الجفارة والزاوية الغرب، وتسع حالات في سواني بني آدم، وثماني حالات في كل من سرت ويفرن، وسبع حالات في كل من صرمان والمنشية الجميل، وست حالات في كل من الخمس والقلعة.

إضافة إلى خمس حالات في كل من الرياينة والقرة بوللي ومرزق، وأربع حالات في السايح، وثلاث حالات في كل من الكفرة والبوانيس والمعمورة، وحالتين في كل من الغريفة وغات وقصر الأخيار والرجبان، وحالة واحدة في كل من أوباري وطبرق وادي عتبة والمرج والعوينية وترهونة.

وتماثل للشفاء 541 مصابا، موزعين بواقع 477 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في كل من الزنتان وطبرق والرحيبات، وسبع حالات في كل من غريان ونالوت وزليتن، و23 حالة في سبها، وثماني حالات في صرمان، وحالة في مصراتة، وست حالات في الكفرة، و17 حالة في الحرابة، وتسع حالات في زوارة.

وفي حين توفي 12 مصابا منهم ثلاث حالات في مصراتة، وحالتان في كل من سبها وبنغازي، وحالة في الشاطئ ومرزق و«وادي زمزم وأبو نجيم» والكفرة والحرابة.

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