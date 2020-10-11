المشري يناقش مع السفير الأوروبي مسارات الحوار الليبي وسبل إنجاحها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 09:23 مساء
لقاء المشري مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا, خوسيه ساباديل. الأحد 11 أكتوبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ومسارات الحوار الليبي المفتوحة وسبل إنجاحها، ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المشري والسفير الأوروبي الجديد حضره مقرر المجلس سعيد كلة، وهنأ خلاله المشري السفير خوسيه ساباديل، بتوليه منصبه الجديد كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وقدم سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه ساباديل أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وأجرى لقاءات مع كل من السراج والمفوض بوزارة الخارجية، محمد الطاهر سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله.

لقاء المشري مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا, خوسيه ساباديل. الأحد 11 أكتوبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)
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