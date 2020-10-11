4 بلديات تشهد التصويت على الانتخابات المحلية.. الخميس

جانب من ورشة أقامتها اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لتدريب المتعاونين في التصويت المقبل. (اللجنة)

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، أن التصويت على الانتخابات في بلديات كاباو والحرابة وجادو والزاوية الجنوب ستجرى الخميس المقبل «15 أكتوبر».



وأوضحت اللجنة أن كل ناخب سيدخل إلى المركز المسجل فيه وفق الرسالة التي تسلمها فور تسجيله في المنظومة سابقا، مشيرة إلى أنه في حال تعذر ذلك لأي سبب فإن الناخب بإمكانه التأكيد لمركز التسجيل بإعادة إرسال الرسالة النصية إلى الرقم «11711»، على أن تحتوي الرسالة على الرقم الوطني.



كما أعلنت اللجنة عن فتح باب تقديم الاعتراضات الانتخابية على القوائم المبدئية للمرشحين ببلدية زليتن، بمقر اللجنة الفرعية غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا.



ونوهت بأنه يمكن سحب نموذج الاعتراضات الانتخابية عبر موقع اللجنة أو صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا» عند تقديم الطعن.