«الكهرباء»: سرقة 400 متر ضغط منخفض في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 02:25 مساء
سرقة أسلاك وكابلات الكهرباء. (أرشيفية: صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مجهولين سرقوا 400 متر ضغط منخفض على خط مرغنة بإدارة توزيع ترهونة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مزرعة أحد المواطنين، وفق تدوينة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

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وتتكرر حوادث سرقة أسلاك شبكة الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد، ففي يوم الأربعاء الماضي سرقت مجموعة خارجة عن القانون أسلاكا بطول 2650 مترا على خطي خلة فارس والباعيش في العاصمة طرابلس.

وأطلقت الشركة العامة للكهرباء تحذيرا من «ازدياد أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها خلال الفترة الأخيرة، وفي أكثر من منطقة»، مضيفة أن تلك الوقائع «تتسبب في قطع التيار عن أحياء بأكملها، وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة».

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