الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة على شمال غرب البلاد

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى انخفاض درجات الحرارة غدا على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى الخمس، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، بينما يشمل الارتفاع مناطق الشمال الشرقي غدا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار متفرقة اليوم على الدواخل وتشمل غدا المناطق الساحلية. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون على مصراتة - سرت جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و33 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدًا على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى الخمس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة خصوصا على بنغازي. والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدًا خصوصا الخليج.

الجفرة - سبها- غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.