السفير الفلبيني يشيد بالاستقرار في مناطق عمليات «سرت للنفط والغاز»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 09:09 صباحا
السفير الفلبيني خلال لقاء في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (الصفحة الرسمية للشركة)

أشاد السفير الفلبيني لدى ليبيا ألمير كاتو بالاستقرار الذي تشهده المنطقة الشرقية، خصوصا مناطق عمليات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي زارها منتصف الأسبوع الماضي. 

وقالت الصفحة الرسمية للشركة إن كاتو التقى مصطفى هماد، رئيس مجلس الإدارة المكلف، وفايز النعاس وخالد جبالي، عضوي مجلس الإدارة.

وأثنى السفير الفلبيني على الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تحقيق الاستقرار واستمرار عجلة الإنتاج، لافتا إلى أن مناطق عمليات شركة سرت تتميز عن غيرها من المناطق التي زارها بالانضباط والنظام والرعاية بالعاملين فيها.

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والشهر الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف عمليات التشغيل بحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. ونشرت عبر صفحتها على «فيسبوك» تسجيلا مصورا أعلن فيه أحد موظفي شركة سرت بدء تشغيل حقل زلطن وحقل الراقوبة، وحقل اللهيب.

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