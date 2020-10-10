بالصور.. تجهيزات مدرسة نموذجية في بنغازي

من أعمال التجهيزات بالمدرسة النموذجية في الكويفية. (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي تواصل أعمال تنفيذ مدرسة نموذجية متكاملة بجميع مرافقها بمنطقة الكويفية.

وحسب الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تشمل المدرسة 10 فصول، وثلاثة معامل رئيسية، ومسرحًا كبيرًا، ومكتبة، وملاعب كرة قدم وكرة يد وطائرة، و14 دورة مياه وغرفة حارس أمن .

وقال مدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة مصطفى الكزة خلال زيارة لموقع المشروع، «إن العمل يسير بوتيرة جيدة».

يشار إلى أن الشركة المنفذة هي شركة الفضل للمقاولات، بإشراف ومتابعة مكتب المشروعات بالبلدية، والاستشاري جهاز تنمية وتطوير المدن.

يذكر أن هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بهدف سد العجز في في المدارس التعليمية، وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بمنطقة الكويفية.

من أعمال التجهيزات بالمدرسة النموذجية في الكويفية. (بلدية بنغازي)

من أعمال التجهيزات بالمدرسة النموذجية في الكويفية. (بلدية بنغازي)