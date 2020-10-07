سرقة أسلاك كهرباء بطول 2650 مترا على خطي خلة فارس والباعيش

سرقة أسلاك وكابلات الكهرباء، (أرشيفية: صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

سرقت مجموعة خارجة عن القانون أسلاكا بطول 2650 مترا على خطي خلة فارس والباعيش في العاصمة طرابلس.

وقامت تلك المجموعة بكسر ثلاثة أعمدة أيضا، مما أدى إلى انقطاع التيار عن القاطنين في تلك المناطق، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وحذرت الشركة من «ازدياد أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها خلال الفترة الأخيرة، وفي أكثر من منطقة»، مضيفة أن تلك الوقائع «تتسبب في قطع التيار عن أحياء بأكملها، وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة».

يذكر أن مجهولين سرقوا أسلاكًا بطول 400 متر على خط القرية بدائرة شمال العزيزية، أمس الثلاثاء، كما أقدم آخرون على سرقة أسلاك بطول 750 مترًا بخط ضغط عالي بدائرة توزيع السواني.