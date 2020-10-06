سرقة خطي كهرباء في العزيزية والسواني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 01:42 مساء
أسلاك خطوط كهرباء تعرضت للسرقة غرب زليتن. (أرشيفية، الشركة العامة للكهرباء)

سرق مجهولون خطي كهرباء في منطقتي العزيزية والسواني جنوب العاصمة طرابلس، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن مجموعة خارجة عن القانون سرقت أسلاكًا بطول 400 متر على خط القرية بدائرة شمال العزيزية، كما أقدم آخرون على سرقة أسلاك بطول 750 مترًا بخط ضغط عالٍ بدائرة توزيع السواني، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن تلك الوقائع تتسبب في انقطاع التيار عن منازل المواطنين، وأحيانًا عن المزارع والمصانع والجهات الخاصة والعامة، كما تسبب خسائر جسيمة لشركة كهرباء.

كما سبق أن طالبت الشركة الجميع بتضافر الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة، مناشدة الأجهزة الأمنية وضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر
ليبيا
الرئيس الأميركي يغادر مستشفى «والتر ريد» ويعود إلى البيت الأبيض
دولى
مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا
ليبيا
إخلاء وحدات سكنية جنوب أجدابيا استولى عليها مواطنون
ليبيا
فلوسنا - الحلقة 54
فيديو
لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت ببالونات بيضاء
منوعات
سياسيات وحزبيات تطالبن بعدم استبعاد المرأة من جلسات الحوار الليبي
ليبيا
بالصور.. آثار انفجار مخزن ذخيرة في جنزور
ليبيا
سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
«رويترز»: الأطباء يتابعون حالة «رئتي» ترامب بعد تلقيه علاجا لمرضى الحالات الحرجة
دولى
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم