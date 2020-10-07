ضبط 4 متهمين بقتل مواطن خلال مشاجرة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 08:43 صباحا
متهمان في واقعة قتل مواطن خلال مشاجرة ببنغازي، 6 أكتوبر 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي أربعة أشخاص متورطين في واقعة مقتل مواطن خلال مشاجرة.

وجاءت البداية بتلقي القسم محضرا من مركز شرطة قاريونس، حول واقعة وفاة مواطن إثر حادث سير، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتامعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

لكن أهل المتوفى قدموا شكوى في شخصين كانا معه ليلة وقوع الحادث، قائلين إنه تشاجرا بمعهما، وتبين بجمع المعلومات، أن المشكو بحقهما أوصلا المجني عليه إلى منزله وهو ينزف من أنفه.

الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى
وكشفت التحقيقات أن المتوفى أصر على عدم إسعافه، لكن ذويه نقلوه إلى مستشفى 1200، حيث دخل إلى العناية المركزة، ووافته المنية وهو على جهاز التنفس الصناعي.

وبالتوسع في عملية البحث وجمع الأدلة، اتضح أن أحد هذين الشخصين صدم المجني عليه بسيارته، ولم يكن الحادث عرضيا، وإنما بعد مشاحنة على الطريق، وذلك بشهادة شخص كان حاضرا الواقعة.

وأحضر قسم البحث الجنائي سائق السيارة الذي صدم المجني عليه، واعترف بما نسب إليه، معللا ارتكاب الحادث بأنه كان مشاجرة مع المتوفى، وجرى إيداعه في الحجز القانوني إضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين عاونوه، ثم عرضوا على النيابة العامة.

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