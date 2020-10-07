تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 01:45 صباحا
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في الكفرة في وقت متأخر الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها عنصر طبي مساعد يعمل بقسم العزل في المدينة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسملت خمس عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية عينتين وإيجابية ثلاث، إضافة إلى تماثل ثلاث حالات للشفاء، ووفاة حالة واحدة جراء الإصابة بالفيروس.

- 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» و22 حالة شفاء في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في المدينة منذ ظهر في ليبيا مارس الماضي، إلى 248 حالة، بينها 165 حالة نشطة، و27 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
نافالني: لهذا السبب وضعت المخابرات الروسية لي السم
دولى
المعارضة في «قرغيزستان» تستولي على السلطة
دولى
«هز الشوق».. رحيل الشاعر الغنائي فرج المذبل
ثقافة وفن
«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر
ليبيا
الرئيس الأميركي يغادر مستشفى «والتر ريد» ويعود إلى البيت الأبيض
دولى
مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا
ليبيا
إخلاء وحدات سكنية جنوب أجدابيا استولى عليها مواطنون
ليبيا
فلوسنا - الحلقة 54
فيديو
لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت ببالونات بيضاء
منوعات
سياسيات وحزبيات تطالبن بعدم استبعاد المرأة من جلسات الحوار الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم