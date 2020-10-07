منظمة الصحة تعقد ورشة عمل حول «كورونا» لمشاركين من 6 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 01:15 صباحا
منظمة الصحة العالمية تنظم ورشة عمل لمشاركين بفرق الاستجابة السريعة في ست بلديات، 6 أكتوبر 2020. (مكتب المنظمة في ليبيا)

عقدت منظمة الصحة العالمية ورشة عمل لنحو 22 مشاركًا من فرق الاستجابة السريعة في ست بلديات في ليبيا شملت موضوعات متعلقة بمكافحة جائحة «كورونا المستجد».

وأجريت الورشة في بلديات «رجدالين، والجميل، وزوارة، والعجيلات، زليتن، والمشيعة»، وغطت موضوعات متعلقة بالتحقيق في الجائحة، وتتبع المخالطين، وأخذ العينات، والتدابير الوقائية في العزل المنزلي وإدارة البيانات، حسب بيان منشور على صفحة مكتب منظمة الصحة في ليبيا بموقع «فيسبوك».

- برعاية أممية.. ورشة عمل بزليتن حول إدارة وتشغيل فرق الاستجابة السريعة

هذه هي الورشة الثالثة من بين خمس فعاليات تدريبية نظمتها منظمة الصحة العالمية، وسيعقد التدريب التالي في الزاوية. وفي الأول من أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تنظيم ورشة عمل لمدة يومين حول إدارة وتشغيل فرق الاستجابة السريعة في زليتن.

وجاء المشاركون في الورشة من بلديات مصراتة، زليتن، الخمس، قصر أخيار، بني وليد، مسلاتة وترهونة، منوهًا بتقديم حكومة فرنسا الدعم لمنظمة الصحة لتعزيز جهودها في ليبيا.

منظمة الصحة العالمية تنظم ورشة عمل لمشاركين بفرق الاستجابة السريعة في ست بلديات، 6 أكتوبر 2020. (مكتب المنظمة في ليبيا)
منظمة الصحة العالمية تنظم ورشة عمل لمشاركين بفرق الاستجابة السريعة في ست بلديات، 6 أكتوبر 2020. (مكتب المنظمة في ليبيا)
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