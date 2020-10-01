برعاية أممية.. ورشة عمل بزليتن حول إدارة وتشغيل فرق الاستجابة السريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 02:15 صباحا
ورشة عمل حول إدارة وتشغيل فرق الاستجابة السريعة في زليتن، 30 سبتمبر 2020. (مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تنظيم ورشة عمل لمدة يومين حول إدارة وتشغيل فرق الاستجابة السريعة في زليتن.

وجاء ذلك ضمن جهود المنظمة في دعم السلطات الوطنية في تعزيز مراقبة الأمراض في جميع أنحاء البلاد، حسب بيان منشور على صفحة مكتب المنظمة الدولية في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن المشاركين في الورشة جاءوا من بلديات مصراتة، زليتن، الخمس، قصر أخيار، بني وليد، مسلاتة وترهونة، منوهًا بتقديم حكومة فرنسا الدعم لمنظمة الصحة لتعزيز جهودها في ليبيا.

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وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول ثلاث رحلات تحمل إمدادات صحية خاصة بفيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا، شملت «قفازات، وأقنعة وأقنعة N95، وواقيا للوجه، ومعاطف طبية، ونظارات واقية، ومكثفات أوكسجين، ومقاييس حرارة، ومعاطف لتعزيز الاستجابة لكوفيد-19» في ليبيا.

ووفرت المنظمة في 4 سبتمبر الماضي، مجموعة من معدات الحماية الشخصية «PPE»، وسلمتها إلى مراكز العزل في بنغازي وسبها وطبرق، مؤكدة استمرارها في دعم التدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.

يشار إلى أن المنظمة الدولية سبق أن شكت من «التأخير المتكرر» في إفراج مصالح الجمارك الليبية عن شحنات الطوارئ والإمدادات الإنسانية لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد»، لافتة إلى إثارتها الأمر مرارًا مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ومسؤول اللجنة العلمية لمكافحة كورونا «دون جدوى».

ورشة عمل حول إدارة وتشغيل فرق الاستجابة السريعة في زليتن، 30 سبتمبر 2020. (مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا)
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